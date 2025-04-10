الخارجية الروسية: سنرد بقوة على اليابان إذا اتخذت خطوات للمشاركة في تزويد أوكرانيا بمعدات لقتل مواطنينا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أننا "سنرد بقوة على اليابان إذا اتخذت خطوات للمشاركة في تزويد أوكرانيا بمعدات لقتل مواطنينا".

وذكرت الخارجية الروسية، أن "اليابان تنخرط بشكل متزايد في صراع أوكرانيا وتوسع دعمها لنظام كييف"، مشددةً على أن "أي خطوات تتخذها اليابان للمشاركة في إمداد أوكرانيا بالأسلحة سنعدها أعمالا عدائية".

وكانت قد أعربت اليابان، الثلاثاء، عن "اهتمامها بالمشاركة في قيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لبعثة الحلف لدعم أوكرانيا في ألمانيا وهو ما يشكل دفعة كبيرة في العلاقات مع الحلف الذي يعد أوروبيا إلى حد كبير".

وأعلن وزير الدفاع الياباني الجنرال ناكاتاني عن "اهتمام بلاده خلال محادثات مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في طوكيو".

وقال ناكاتاني إن "اليابان تريد تعزيز التعاون الأمني مع حلف شمال الأطلسي وإن المشاركة في بعثة الحلف لدعم أوكرانيا ستساعد طوكيو على تعلم الدروس من غزو روسيا لأوكرانيا".

وأضاف أن "اليابان والناتو يواجهان العديد من التحديات وبيئتنا الأمنية أصبحت أكثر حدة بشكل متزايد".