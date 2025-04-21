لا اعتقد رجالة الفريق مبارك كوتي يقيسها شخص مثل امين حسن عمر ، ولا امثاله من يتبضع في قضايا وطنه . فساذج او غشيم من يصدق مثل هذا الحديث لرجل وقع في الأسر وبوقائع معروفة ومتاحة للجميع فمثله قد جلس في نفس الكرسي اخوك (ارجل رجل!!!) انس عمر والدكتور الجزولي وهم في نفس الموقف وفي نفس الأيام، هل انت مصدق وتعمل بما قالوه؟؟!. مبارك اردول

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