رحمك الله الفاتح عروة .. هكذا بلا ألقاب .. أنت الآن بين يدي ربٍ كريمٍ ودود .. غفور .. رحيم .. ● رحمك الله .. كنت مع ساعة رحيلك علي موعد .. قلت شهادتك .. توسدت آلامك .. ثم رحلت .. ● رحمك الله .. كنت قريباً منا بلطفك وعطفك وسعة صدرك .. ● وداعاً .. ● ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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