شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو اليد أمام صربيا في بطولة البحر الأبيض المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب ناشئى كرة مواليد 2008 نظيره الصربي في إطار رابع مواجهاته ببطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة بتونس الحادية عشر و النصف صباحا .

خسر منتخب ناشئين اليد أمام نظيره الإسباني في أول مواجهاته قبل الفوز علي رومانيا 24-15 ثم علي تركيا 29-16 .

وصلت صباح الأحد بعثة منتخبنا الوطني المصرى للناشئين مواليد 2008 تونس لخوض منافسات بطولة البحر المتوسط.

وتضم قائمة لاعبى الفريق الوطنى: عبد الملك محمود - ياسين خالد - منصور عامر - زياد مصطفى - محمد رامي - مؤمن ريحان - ياسين أحمد - عبد الرحمن بكر - ياسين سعد - حمزة سامي - ياسين تامر - يحيى هشام - محمود رامي - سيف الله عمرو - مهند علاء - مؤمن النقيب - ويوسف عمر.

بينما يضم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني المصرى: أحمد زقزوق عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا للبعثة - عماد إبراهيم المدير الفني - أحمد خميس المدرب المساعد - محي صلاح المشرف على تدريب حراس مرمى منتخبات الشباب والناشئين - توفيق المتولى المدير الاداري - عصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي.

ويلعب منتخبنا الوطني المصرى بالمجموعة الأولى ببطولة البحر المتوسط والتى تضم: منتخب مصر الوطنى - منتخب اسبانيا - منتخب رومانيا - منتخب تركيا - منتخب صربيا.