شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو اليد أمام صربيا في بطولة البحر الأبيض المتوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالخميس، 10 أبريل 2025 06:15 ص
وصلت صباح الأحد بعثة منتخبنا الوطني المصرى للناشئين مواليد 2008 تونس لخوض منافسات بطولة البحر المتوسط.
وتضم قائمة لاعبى الفريق الوطنى: عبد الملك محمود - ياسين خالد - منصور عامر - زياد مصطفى - محمد رامي - مؤمن ريحان - ياسين أحمد - عبد الرحمن بكر - ياسين سعد - حمزة سامي - ياسين تامر - يحيى هشام - محمود رامي - سيف الله عمرو - مهند علاء - مؤمن النقيب - ويوسف عمر.
بينما يضم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني المصرى: أحمد زقزوق عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا للبعثة - عماد إبراهيم المدير الفني - أحمد خميس المدرب المساعد - محي صلاح المشرف على تدريب حراس مرمى منتخبات الشباب والناشئين - توفيق المتولى المدير الاداري - عصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي.
ويلعب منتخبنا الوطني المصرى بالمجموعة الأولى ببطولة البحر المتوسط والتى تضم: منتخب مصر الوطنى - منتخب اسبانيا - منتخب رومانيا - منتخب تركيا - منتخب صربيا.
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