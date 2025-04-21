شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب "الصالات النسائية" يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة أنجولا فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ منتخب مصر لكرة الصالات النسائية بقيادة نادر رشاد اليوم، الإثنين، الاستعداد لمباراة أنجولا المقرر لها الخميس المقبل في بطولة أمم أفريقيا بالمغرب، حيث وصلت بعثة المنتخب الي المغرب أمس استعدادا لخوض البطولة، بمشاركة 9 منتخبات هي: مصر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا - السنغال - تنزانيا.

ويترأس البعثة الدكتور علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات وفقاً لقرار إتحاد الكرة المصري، وتضم نادر رشاد مديرًا فنيًا، وأيمن راغب مدربًا لحراس المرمى، وسونيا عبد الغنى إدارية، وإيمان محمود طبيبة، وحنان حامد أخصائي تدليك، وأحمد حسن مسئول مهمات، و14 لاعبة هن: يارا صبري السيد - إسراء فرح فؤاد - شروق إبراهيم جمعة- ملك عمرو محمد - ندي مؤمن محمد - نورهان عاشور سيد - أسماء علي محمد - ميرنا محسن عبدالغني - ندي إبراهيم الغريب - بسملة فتحي محمد - سهيلة حسين- أمينة وليد- فاطمة مصطفي حسن - فرح سمير علي.

ويخوض المنتخب مباراته الأولى أمام أنجولا، على ملعب مولاي عبدالله، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، يوم 24 أبريل، بينما يلتقي المنتخب أمام غينيا في الجولة الثانية في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات المجموعة الثانية.