رويترز: البحرية الصينية تقول إن فرقاطة فلبينية دخلت "بشكل غير قانوني" إلى مياه جزر سكاربورو وتم تحذيرها وإبعادها

أفادت وكالة "رويترز" بأن البحرية الصينية أعلنت أن فرقاطة فلبينية دخلت "بشكل غير قانوني" إلى مياه جزر سكاربورو المتنازع عليها، مشيرة إلى أنه تم تحذيرها وإبعادها من المنطقة.

وقالت البحرية الصينية إنها تحث الجانب الفلبيني على وقف "الانتهاك والاستفزاز" على الفور.

وتشهد مياه جزر سكاربورو الواقعة في بحر الصين الجنوبي توترًا مستمرًا بين الصين والفلبين، حيث تطالب الصين بالسيادة الكاملة على المنطقة، بينما تؤكد الفلبين أن الجزر تقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.