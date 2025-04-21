أشار وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الى إن واشنطن مارست ضغوطًا على حلفائها ووضعت مصالحها فوق الجميع، مؤكدًا أنه لا توجد أي دولة تدعم الرسوم الجمركية التي تفرضها.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الصيني: واشنطن مارست ضغوطا على حلفائها ووضعت مصلحتها فوق الجميع ولا دولة تدعم رسومها الجمركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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