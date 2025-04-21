شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُعدل طريقة لعب الأهلي أمام صن داونز فى موقعة الإياب الحاسمة والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي ، على تعديل طريقة لعب الفريق الأحمر أمام صن داونز في المباراة التي تجمعهما مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما شهدت مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين لعب الأهلي بطريقة 5 / 3 / 2، لتأمين الخط الخلفي والتعامل مع الضغط الهجومي المكثف من فريق صن داونز، باعتبار أن المباراة تقام على أرضه ووسط جمهوره.

وينوي كولر العودة إلى طريقة اللعب المعتادة 4 / 3 / 3 بحيث يلعب بثنائي قلب دفاع والأقرب رامي ربيعة وأشرف داري، والثنائي محمد هاني ومصطفى العش فى الجبهتين اليمنى واليسرى، وأمامهم الثلاثي مروان عطية وأحمد رضا وإمام عاشور، وأمامهم الثلاثي طاهر محمد طاهر ونيتس جراديشار وأشرف بن شرقي.

ويخطط كولر تغيير طريقة اللعب والعودة للعب بطريقة لعب الأهلي المعتادة باعتبار أن المباراة تقام على أرضه ووسط جماهيره بالسعة الكاملة للجماهير الحمراء.

ويرغب في تكثيف الضغط الهجومي على الفريق الجنوب إفريقي، من أجل حجز بطاقة الصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا والمنافسة على الاحتفاظ بلقب الأميرة السمراء للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء.