شكرا لقرائتكم خبر عن جون إيبوكا يقترب من تدعيم المصري أمام الزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

اقترب النيجيري جون إيبوكا ، لاعب النادي المصري، من الانتهاء من برنامجه التأهيلي بعد إصابته مؤخرا بتمزق فى العضلة الخلفية، والتي غيبته عن مواجهة المصري وسيمبا بالكونفدرالية، ويعمل الجهاز الطبي للمصري على تجهيز اللاعب لدعم هجوم الفريق البورسعيدي أمام الزمالك.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك فى اللقاء الذي يجمع الفريقين فى الأول من مايو المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات حسم الدوري في موسمه الاستثنائي، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين، انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 34 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي خلال مسيرته بالمسابقة المحلية في موسمها الاستثنائي، ويقع المصري في مجموعة الفرق المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود في المركز التاسع على الترتيب.

وودع المصري 3 بطولات في الفترة الأخيرة، حيث خسر في ربع نهائي كأس مصر أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1، ثم ودع الكونفدرالية من ربع النهائي أيضاً بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية أمام سيمبا التنزاني بنتيجة 4-1، قبل أن يودع مؤخراً بطولة كأس عاصمة مصر، بعدما احتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع في مجموعته برصيد 4 نقاط حصدهم من 4 تعادلات.