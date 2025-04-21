توجّه راعي أبرشيّة زحلة والبقاع للسّريان الأرثوذكس المطران مار يوستينوس بولس سفر، بمناسبة عيد الفصح، بالمعايدة إلى الجميع بتحيّة القيامة: "المسيح قام، حقًّا قام". وأشار إلى أنّ هذه العبارة بمعانيها العميقة تنقلنا من مرحلة إلى أخرى، مشدّدًا على أنّ "فجر القيامة يخلق لنا يومًا جديدًا وحياةً جديدة".
وفي رسالة عبر "النشرة"، لفت إلى أنّ "لبنان بدأ يعيش القيامة والخروج من النّفق"، متمنّيًا أن تكون الأيّام المقبلة أفضل على الشّرق الجريح.
كانت هذه تفاصيل خبر المطران سفر لـ"النشرة": لبنان بدأ يعيش القيامة وأتمنى أن تكون الأيام المقبلة أفضل على الشرق الجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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