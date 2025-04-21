المطران سفر لـ"النشرة": لبنان بدأ يعيش القيامة وأتمنى أن تكون الأيام المقبلة أفضل على الشرق الجريح

توجّه راعي أبرشيّة زحلة والبقاع للسّريان الأرثوذكس المطران مار يوستينوس بولس سفر، بمناسبة عيد الفصح، بالمعايدة إلى الجميع بتحيّة القيامة: "المسيح قام، حقًّا قام". وأشار إلى أنّ هذه العبارة بمعانيها العميقة تنقلنا من مرحلة إلى أخرى، مشدّدًا على أنّ "فجر القيامة يخلق لنا يومًا جديدًا وحياةً جديدة".

وفي رسالة عبر "النشرة"، لفت إلى أنّ "لبنان بدأ يعيش القيامة والخروج من النّفق"، متمنّيًا أن تكون الأيّام المقبلة أفضل على الشّرق الجريح.