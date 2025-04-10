شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل القاهرة بعد التأهل لنصف نهائى أفريقيا على حساب الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل، مطار القاهرة قادمة من موريتانيا على متن طائرة خاصة بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الهلال السوداني.

وعادت بعثة الأهلى إلى فندق إقامتها بموريتانيا عقب مباراة الهلال السودانى أمس بناءً على رؤية الجهاز الفنى ورئيس البعثة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، قبل أن تُغادر البعثة نواكشوط ظهر اليوم لتصل إلى القاهرة منذ قليل.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً ثميناً على الهلال السوداني بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل إمام عاشور هدف الأهلي في الدقيقة 80 ليتأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي البطولة القارية بعدما كان قد فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني.

ويلتقى الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة القارية بعدما تأهل الفريق الجنوب أفريقي على حساب الترجي التونسي.

وضمّت قائمة الأهلي في موريتانيا 23 لاعباً هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني وعمر كمال عبد الواحد وأكرم توفيق وأشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومصطفى العش ويحيى عطية الله وكريم الدبيس ومروان عطية وأحمد رضا ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية وإمام عاشور وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الله ووسام أبوعلي وجراديشار.