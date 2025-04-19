شكرا لقرائتكم خبر وسط حضور جماهيري كثيف " انغام " تفتتح اولى حفلات جدة غير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحيت النجمة أنغام حفلاً استثنائياً في مدينة جدة ضمن فعاليات “حفلات موسم جدة”، بتنظيم من شركة بنش مارك، في ليلة امتزجت فيها الأجواء الساحرة بجمال الصوت والحضور الطاغي.

وأبهرت أنغام جمهورها بتقديم أكثر من 30 أغنية من أرشيفها الغنائي الغني، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين لم يتوقفوا عن الغناء معها والتصفيق طوال الأمسية.

وتألق المسرح بإطلالة جديدة، وتصميم مبهر يعكس روح التجديد والإبداع الذي يميز موسم جدة هذا العام، فيما شهدت التذاكر إقبالاً واسعاً حيث نفدت فور طرحها.

وفي لفتة وفاء، توجهت أنغام بالشكر لتقويم جدة وبنش مارك على الدعم والتنظيم المميز، مؤكدة سعادتها دائما بالوقوف أمام جمهور جدة المحب للفن.

ولم يقتصر النجاح على أجواء الحفل فقط، بل تصدّر اسم أنغام الترند في ثلاث دول عربية هي السعودية، مصر، والكويت، في تأكيد جديد على جماهيريتها الواسعة وتقدير الجمهور العربي لفنها الراقي.

وبقيادة المايسترو هاني فرحات اختتم الحفل بمشهد عاطفي على صولو اغنية “ياريتك فهمني”، التي تردد صداها طويلاً في قلوب الحاضرين، خاتمةً بذلك ليلة لا تُنسى من ليالي الطرب الأصيل.