شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تؤكد مجددا موقف بلاده الثابت تجاه وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، اليوم /الجمعة/، مجددا على موقف بلاده الثابت والدعوة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة.



وفى تصريحات صحفية وردا على سؤال حول مسألة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والوضع المأساوى للغاية الذى يعيشه سكان القطاع، أشار لوموان إلى موقف فرنسا الثابت فى هذا الصدد، قائلا "لقد دعونا دائما إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة، وذلك للسماح بدخول كل المساعدات اللازمة للسكان، والحفاظ على وقف إطلاق النار ووقف العمليات (العسكرية) وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين مازالوا محتجزين فى القطاع".



وتابع: "لهذا السبب، فإننا أعربنا عن إدانتنا الشديدة لاستئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية بعد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار والتى بدت لنا بمثابة خطوة فى الاتجاه الصحيح، فقد أتاحت دخول المساعدات الإنسانية والإفراج عن رهائن محتجزين وعودة أسرى فلسطينيين".



وأضاف أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أكد على ذلك ،خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، خاصة عندما توجه إلى العريش (والتى تبعد 50 كيلومترا عن قطاع غزة) ودعا إلى دخول المساعدات وهى الدعوة التى شدد عليها مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ومع العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني.