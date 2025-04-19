واشنطن بوست: رفض روسيا تقديم أي تنازلات بشأن القضايا الرئيسية في أوكرانيا يمثل عائقا أمام جهود ترامب

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر، بأن "رفض روسيا تقديم أي تنازلات بشأن القضايا الرئيسية في أوكرانيا يمثل عائقا أمام جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه" من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقالت المصادر إن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف حاول صياغة مقترح قد يقبله الرئيس الروسي، حيث تحدق ويتكوف لأكثر من 4 ساعات مع الرئيس الروسي خلال الشهر الحالي.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مصادر، قولها إن "رغم حديث ويتكوف لم يتراجع بوتين عن مطالبه المتشددة بضم أراض أوكرانية والهيمنة الأمنية"، وتابعت: "ويتكوف قدم إطارا به تنازلات كثيرة لموسكو بشأن قضايا أمنية ما دفع كييف وأوروبا لرفضه".

في السياق، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر، إشارتها إلى أن "واشنطن مستعدة للاعتراف بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم ضمن اتفاق سلام أوسع بين موسكو وكييف".

وأضافت "مقترحات واشنطن تشمل شروط إنهاء القتال وتخفيف العقوبات على موسكو إذا تم التوصل لاتفاق"، كما أنها ستجمد "خط المواجهة مع بقاء معظم أراضي أوكرانيا المحتلة تحت سيطرة روسيا".