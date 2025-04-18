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السفير البابوي لدى الامارات أحيا مناسبة الجمعة العظيمة في جبل علي بدبي

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  • السفير البابوي لدى الامارات أحيا مناسبة الجمعة العظيمة في جبل علي بدبي 1/9
  • السفير البابوي لدى الامارات أحيا مناسبة الجمعة العظيمة في جبل علي بدبي 2/9
  • السفير البابوي لدى الامارات أحيا مناسبة الجمعة العظيمة في جبل علي بدبي 3/9
  • السفير البابوي لدى الامارات أحيا مناسبة الجمعة العظيمة في جبل علي بدبي 4/9
  • السفير البابوي لدى الامارات أحيا مناسبة الجمعة العظيمة في جبل علي بدبي 5/9
  • السفير البابوي لدى الامارات أحيا مناسبة الجمعة العظيمة في جبل علي بدبي 6/9
  • السفير البابوي لدى الامارات أحيا مناسبة الجمعة العظيمة في جبل علي بدبي 7/9
  • السفير البابوي لدى الامارات أحيا مناسبة الجمعة العظيمة في جبل علي بدبي 8/9
  • السفير البابوي لدى الامارات أحيا مناسبة الجمعة العظيمة في جبل علي بدبي 9/9

أحيا السفير البابوي لدى الامارات المطران اللبناني كريستوف زخيا القسيس مناسبة الجمعة العظيمة في كنيسة مار فرنسيس في جبل علي بدبي.

وغصت الكنيسة بحشود المؤمنين، فاصطف المئات منهم في باحة الكنيسة، حيث اوقفوا سياراتهم بعيدا واضطروا الى السير لمسافات طويلة للوصول الى الكنيسة بسبب كثافة الحضور.

ويذكر ان منطقة جبل علي تضم مجمعا لمختلف الكنائس التي يؤمها المؤننون من مختلف الجاليات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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