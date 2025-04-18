السفير البابوي لدى الامارات أحيا مناسبة الجمعة العظيمة في جبل علي بدبي

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أحيا السفير البابوي لدى الامارات المطران اللبناني كريستوف زخيا القسيس مناسبة الجمعة العظيمة في كنيسة مار فرنسيس في جبل علي بدبي.
وغصت الكنيسة بحشود المؤمنين، فاصطف المئات منهم في باحة الكنيسة، حيث اوقفوا سياراتهم بعيدا واضطروا الى السير لمسافات طويلة للوصول الى الكنيسة بسبب كثافة الحضور.
ويذكر ان منطقة جبل علي تضم مجمعا لمختلف الكنائس التي يؤمها المؤننون من مختلف الجاليات.
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