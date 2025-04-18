الامارات | إمام وخطيب الحرم المكي يشيد بأدوار مجمع القرآن الكريم بالشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد المستشار بالديوان الملكي السعودي وإمام وخطيب الحرم المكي على دور مجمع القرآن الكريم بالشارقة في خدمة كتاب الله وعلومه وأعلامه في أنحاء العالم مشيدا بجهود صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تأسيس هذا الصرح الكبير الذي يهتم بالقرآن الكريم وعلومه ويجمع نفائس ما يتصل بكتاب الله عز وجل من مخطوطات ومقتنيات لأعلام قرّاء القرآن الكريم الذين كان لهم دور عظيم على مدى قرون في خدمة القرآن الكريم.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله والدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية وعدد من المشاركين في مؤتمر "مقاصد القرآن الكريم بين التأصيل والتفعيل" الذي نظمته جامعة الشارقة إلى مجمع القرآن الكريم بالشارقة حيث التقاهم الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس مجمع القرآن الكريم والدكتور عبدالله خلف الحوسني أمين عام المجمع إضافى إلى عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام.

واصطحب الدكتور المهندس خليفة الطنيجي الضيوف في جولة في المتاحف القرآنية وقدّم لهم شرحاً مفصلاً عن المجمع ودوره ورسالته ومرتكزاته الثلاثة ومقرأة الشارقة الإلكترونية العالمية التي ينهل منها طلبة الإجازات القرآنية من 172 دولة والدراسات والبحوث العلمية والمتاحف القرآنية واطلعهم على تاريخ كتابة المصحف الشريف ونوادره ومخطوطاته وعلم القراءات وأعلام القرآن الكريم ونوادره والإعجاز العلمي في القرآن إضافة إلى كسوة الكعبة المشرفة.

وأبدى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إعجابه بهذا الصرح المعرفي الذي يشكل علامة حضارية متفردة في الإرث المعرفي القرآني وطرق تعليم ودراسة وتوثيق علوم القرآن الكريم وتفسيره ما يسهم في التعريف به ونشره والحفاظ عليه.