رواد انترنت صينيون يستهزئون بالحرب التجارية الأميركية

أثارت التعرفات الجمركية الطائلة التي فرضتها الإدارة الأميركية على المنتجات الصينية، سلسلة من المنشورات الساخرة والهزلية على شبكة الإنترنت في الصين الخاضعة لرقابة مشدّدة.

وتماهيا مع الموقف الصيني، انتشرت منشورات تستهزئ بالاتّكال الأميركي على المنتجات الصينية على نطاق واسع على شبكة الإنترنت في الصين.

وفي أحد التسجيلات، يقول شاب إنه يريد أن يظهر بين يديه المنتجات الأميركية التي اشتراها قبل أن يفتح يدين فارغتين.

وفي صورة أخرى من إنتاج الذكاء الاصطناعي يظهر عمّال أميركيون زائدو الوزن وهم مربكون أمام آلات حياكة.

وتحصد هذه التسجيلات المستهزئة بالولايات المتحدة ملايين المشاهدات على تطبيق "تيك توك".

وفرضت الولايات المتحدة زيادات جمركية قد تصل إلى 145 % على الواردات الصينية، في حين علّقت واشنطن التعرفات الجديدة على منتجات البلدان الأخرى.

وإذا أضيفت هذه الرسوم على تلك المفروضة في عهد بايدن، قد تبلغ 245 % في بعض القطاعات.

وردّت الصين من جانبها بزيادات بواقع 125 نقطة على المنتجات الأميركية، مؤكّدة عزمها خوض هذه المعركة "حتّى النهاية".