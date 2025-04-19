شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. أمطار رعدية وزخات من البرد على أجزاء من 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة، منبها من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من 10 مناطق.حسب بيان الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة والرياض.وتمتد إلى أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر : خفيف إلى متوسط الموج.