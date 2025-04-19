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طقس السبت.. أمطار رعدية وزخات من البرد على أجزاء من 10 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • طقس السبت.. أمطار رعدية وزخات من البرد على أجزاء من 10 مناطق 1/3
  • طقس السبت.. أمطار رعدية وزخات من البرد على أجزاء من 10 مناطق 2/3
  • طقس السبت.. أمطار رعدية وزخات من البرد على أجزاء من 10 مناطق 3/3

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة، منبها من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من 10 مناطق.
حسب بيان الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة والرياض.

وتمتد إلى أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.
هطول الأمطار - واس

حالة البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر : خفيف إلى متوسط الموج.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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