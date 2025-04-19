شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة تحصد المركز الأول في هاكاثون الصحة بـ"هارفارد" والان نبدء بالتفاصيل



وشارك في الهاكاثون 160 فكرة مبتكرة، وأظهر الطالب باوزير تميزًا استثنائيًا من خلال تقديم مشروع فريد قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مستقبلية للنظم الصحية.

تطوير الأنظمة الصحية ويعكس هذا الإنجاز رؤية جامعة جدة في دعم طلابها وإبراز مواهبهم على الساحة العالمية، مؤكدة أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي لتطوير الأنظمة الصحية وتحقيق التقدم المجتمعي.

الدمام - شريف احمد - حققت جامعة جدة إنجازًا عالميًا جديدًا بحصول الطالب الموهوب أحمد باوزير من كلية علوم وهندسة الحاسب وأحد طلاب إدارة استقطاب ورعاية الموهوبين على المركز الأول في هاكاثون الصحة المبتكرة الذي نظمته جامعة هارفارد، واستضافته كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، تحت شعار "بناء أنظمة صحية عالية القيمة من خلال الذكاء الاصطناعي".وشارك في الهاكاثون 160 فكرة مبتكرة، وأظهر الطالب باوزير تميزًا استثنائيًا من خلال تقديم مشروع فريد قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مستقبلية للنظم الصحية.ويعكس هذا الإنجاز رؤية جامعة جدة في دعم طلابها وإبراز مواهبهم على الساحة العالمية، مؤكدة أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي لتطوير الأنظمة الصحية وتحقيق التقدم المجتمعي.