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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة تحصد المركز الأول في هاكاثون الصحة بـ"هارفارد" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت جامعة جدة إنجازًا عالميًا جديدًا بحصول الطالب الموهوب أحمد باوزير من كلية علوم وهندسة الحاسب وأحد طلاب إدارة استقطاب ورعاية الموهوبين على المركز الأول في هاكاثون الصحة المبتكرة الذي نظمته جامعة هارفارد، واستضافته كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، تحت شعار "بناء أنظمة صحية عالية القيمة من خلال الذكاء الاصطناعي".
وشارك في الهاكاثون 160 فكرة مبتكرة، وأظهر الطالب باوزير تميزًا استثنائيًا من خلال تقديم مشروع فريد قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مستقبلية للنظم الصحية.
وشارك في الهاكاثون 160 فكرة مبتكرة، وأظهر الطالب باوزير تميزًا استثنائيًا من خلال تقديم مشروع فريد قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مستقبلية للنظم الصحية.