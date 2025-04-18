الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 في التعاملات الفورية

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سعر الذهب اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 في التعاملات الفورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

الجمعة، 18 أبريل 2025 09:00 م
شهد سعر الذهب في السوق المصري، ارتفاعًا في منتصف تعاملات اليوم الجمعة، استجابة لتحركات بورصة الذهب عالميًا، لتعاود الأمور إلى الاستقرار في التعاملات المسائية.

 

أسعار الذهب في مصر

 

عيار 24: 5463 جنيهًا.

عيار 21: 4780 جنيهًا.

عيار 18: 4097 جنيهًا.

جنيه الذهب: 38240 جنيهًا.


أونصة الذهب: 3327 دولارًا.

الذهب قد ارتفع منذ بداية العام بنسبة 26.8% بدعم من التوترات الجيوسياسية والتوترات المتعلقة بتأثير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي زادت من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

تحركات بورصة الذهب عالميًا:
 

تتحرك أسعار الذهب عالميًا بشكل متقلب، وتتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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