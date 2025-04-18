شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 في التعاملات الفورية والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في السوق المصري، ارتفاعًا في منتصف تعاملات اليوم الجمعة، استجابة لتحركات بورصة الذهب عالميًا، لتعاود الأمور إلى الاستقرار في التعاملات المسائية.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24: 5463 جنيهًا.

عيار 21: 4780 جنيهًا.

عيار 18: 4097 جنيهًا.

جنيه الذهب: 38240 جنيهًا.



أونصة الذهب: 3327 دولارًا.

الذهب قد ارتفع منذ بداية العام بنسبة 26.8% بدعم من التوترات الجيوسياسية والتوترات المتعلقة بتأثير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي زادت من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

تحركات بورصة الذهب عالميًا:

تتحرك أسعار الذهب عالميًا بشكل متقلب، وتتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية.