شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 في التعاملات الفورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالجمعة، 18 أبريل 2025 09:00 م
شهد سعر الذهب في السوق المصري، ارتفاعًا في منتصف تعاملات اليوم الجمعة، استجابة لتحركات بورصة الذهب عالميًا، لتعاود الأمور إلى الاستقرار في التعاملات المسائية.
أسعار الذهب في مصر
عيار 24: 5463 جنيهًا.
عيار 21: 4780 جنيهًا.
عيار 18: 4097 جنيهًا.
جنيه الذهب: 38240 جنيهًا.
أونصة الذهب: 3327 دولارًا.
الذهب قد ارتفع منذ بداية العام بنسبة 26.8% بدعم من التوترات الجيوسياسية والتوترات المتعلقة بتأثير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي زادت من الطلب على الذهب كملاذ آمن.تحركات بورصة الذهب عالميًا:
تتحرك أسعار الذهب عالميًا بشكل متقلب، وتتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية.
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