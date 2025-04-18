الإمارات.. مبادرات متواصلة لدعم السودان إنسانياً وإغاثياً

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة)

تواصل دولة الإمارات جهودها الحثيثة لتقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني الشقيق، والعمل مع الشركاء الدوليين لمعالجة تداعيات الأزمة الإنسانية التي تفاقمت بشكل بالغ السوء منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.

وتتعاون الإمارات مع منظمات دولية وأممية لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لنحو 30 مليون سوداني، سواء من النازحين داخلياً أو اللاجئين في دول الجوار.

وشدد دبلوماسيون وخبراء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، على أهمية الجهود السياسية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لدعم السلام والاستقرار في السودان، ما يعكس التزام الدولة الراسخ بمبادئ التضامن الإنساني، مؤكدين أن المساعدات الإماراتية تُقدم لجميع فئات الشعب السوداني من دون أي تفرقة، ومن دون أي اعتبارات عرقية أو دينية أو توجهات سياسية.

دعم مستمر

تُعد دولة الإمارات من أوائل الدول التي سارعت إلى مد يد العون للأشقاء في السودان منذ اندلاع الحرب قبل عامين، من خلال إرسال قوافل الإغاثة، وإقامة المستشفيات الميدانية.

وقدمت الإمارات مساعدات إنسانية، منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، بقيمة 600.4 مليون دولار، من بينها 200 مليون دولار تعهدت بها خلال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان الذي عُقد في أديس أبابا في 14 فبراير الماضي، وما زالت جهودها الإنسانية والدبلوماسية لإنهاء الأزمة السودانية والتخفيف من تداعياتها مستمرة حتى الآن.

وبلغ إجمالي قيمة المساعدات الإماراتية للسودان 3.5 مليار دولار في الفترة بين عامي 2014 و2025.

وأوضح نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، أن تطورات الحرب في السودان تجعل الأوضاع الإنسانية تزداد تدهوراً وتعقيداً، ما يتطلب تكثيف جهود الدول الفاعلة على المستوى الإنساني، ويأتي على رأسها دولة الإمارات، مشدداً على أهمية الدور الإنساني والدبلوماسي والسياسي الذي تلعبه الدولة لوضع حد لمعاناة ملايين السودانيين المتضررين من النزاع، ما تجسد بوضوح في مشاركتها المهمة في مؤتمر لندن.

وذكر حليمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تُبدي اهتماماً كبيراً بمعالجة تداعيات الأزمة الإنسانية في السودان من خلال حملات وقوافل إنسانية وإغاثية متواصلة، مستنكراً تعمد بعض أطراف النزاع وضع عراقيل وقيود تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى بعض المناطق، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وشدد على ضرورة أن تصل المساعدات الإنسانية إلى جميع المتضررين من النزاع من دون أي اعتبارات أو تمييز، معتبراً أن استخدام المساعدات الإنسانية سلاحاً في أيدي أطراف النزاع يُعد فعلاً مشيناً يرفضه القانون الدولي الإنساني والمواثيق العالمية.

تضامن إنساني

في إطار جهودها الإنسانية للتضامن مع الشعب السوداني، تعهدت الإمارات خلال مشاركتها في اجتماعات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس، في 17 أبريل 2024، بتقديم 100 مليون دولار دعماً للجهود الإنسانية في السودان ودول الجوار.

كما أعلنت الإمارات، في 17 يونيو 2024، تخصيص 70 مليون دولار مساعداتٍ للسودان عبر وكالات الأمم المتحدة، فيما ستُوجه 30 مليون دولار أخرى لدول الجوار التي تُؤوي لاجئين ونازحين سودانيين.

وثمن الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، التزام الإمارات الراسخ بالتضامن مع الشعب السوداني، في ظل تفاقم التداعيات الإنسانية للنزاع الدائر منذ أبريل 2023، وهو ما تجسد في مؤتمر لندن الذي عُقد قبل أيام، والمؤتمر الإنساني الذي عُقد في أديس أبابا على هامش اجتماعات للاتحاد الأفريقي في فبراير الماضي، إضافة إلى دورها المحوري في دعم الحلول السلمية، وتعزيز فرص الحوار.

وقال المزريقي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن دولة الإمارات أعلنت بكل وضوح التزامها بدعم الشعب السوداني، والحفاظ على حقوقه الإنسانية، وتلبية احتياجاته الأساسية، بما في ذلك الأمن والغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة والمأوى، وشددت في مناسبات عديدة على ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو عرقلتها بأي شكل.

مودة وأصالة

في سياق مساعداتها الإنسانية والإغاثية للشعب السوداني، أعلنت الإمارات، في 14 سبتمبر 2024، إطلاق مبادرة إنسانية جديدة في تشاد، وتقديم مساهمة بقيمة 10.25 مليون دولار للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة.

وفي مارس الماضي، افتتحت الإمارات مستشفى «مادهول» الميداني في ولاية شمال «بحر الغزال» بجمهورية جنوب السودان، ليكون ثالث مستشفى تُشيده لتوفير الخدمات الطبية للاجئين السودانيين في دول الجوار، بعد أن شيدت مستشفيين ميدانيين في مدينتي «أمدجراس» و«أبشي» في تشاد.

وأرسلت دولة الإمارات 162 طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى السودان والدول المجاورة، بإجمالي أكثر من 12 ألف طن من المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم المتضررين من الأزمة الإنسانية.

وأوضح أمين عام دار الفتوى في أستراليا، الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أن تقديم العون والنصرة لمن يحتاج إليها يُعد سلوكاً أصيلاً وخلقاً رفيعاً تقتضيه الأخوة الصادقة، وتدفع إليه المروءة ومكارم الأخلاق، ويحمل مواعظ حضارية رائدة تعلي من شأن صانعها، وتزرع المحبة والمودة في قلوب الناس، وترسي قواعد التضامن بين الشعوب، وهو ما تقوم به دولة الإمارات تجاه الشعب السوداني من خلال المساعدات الإنسانية.

وذكر الحسيني لـ«الاتحاد» أن ما تقدمه الإمارات للسودان من مبادرات إنسانية يُعد إرساءً لقيم التعايش والتعاون، وخير مثال على التعاضد والتكاتف وإغاثة الملهوف.