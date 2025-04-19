شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة" تحذر من الحج دون تصريح وتدعو للإبلاغ عن حملات الوهم والان نبدء بالتفاصيل

الحصول على تصاريح الحج

المعتمرون الحاصلون على تأشيرة عمرة

الدمام - شريف احمد - شددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة حصول الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ على تصريح رسمي عبر منصة "نسك” الإلكترونية.ويأتي ذلك بالتكامل مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج، والالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة للحج، حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن وسير أدائهم للمناسك بيسر وطمأنينة.وأكدت الوزارة أن التعليمات تشترط أن يحمل كل قادم إلى مكة المكرمة تصريح حج نظامي، محذرة من أن محاولة أداء الفريضة دون تصريح تُعد مخالفة صريحة تستوجب تطبيق العقوبات النظامية.كما نبهت الوزارة إلى انتشار حملات وهمية تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخدمات حج مخالفة، داعية إلى الحذر من الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال.وأكدت ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي إعلان مشبوه عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، أو بالرقم (999) في بقية مناطق المملكة، أو التبليغ للسلطات المعنية في الدول الأخرى.وبيّنت الوزارة أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين الحاصلين على تأشيرة عمرة سيكون يوم الثلاثاء الأول من شهر ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م، وذلك استعدادًا لانطلاق موسم الحج