اليابان | جناح كارتييه في أوساكا إكسبو: رؤية لمستقبل مشرق للمرأة

سياحة وسفرثقافة 19/04/2025

تشارك العلامة التجارية الفرنسية الراقية كارتييه في إكسبو 2025 بأوساكا، اليابان، من خلال جناح مميز يجسد التزامها بدعم تمكين المرأة والاستدامة البيئية. يأتي هذا الجناح بالتعاون مع الحكومة اليابانية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، ومنظمي المعرض، ليقدم تجربة فريدة تدمج الفن والتكنولوجيا والحوار العالمي تحت شعار ”تصميم مستقبل مشترك“.

تتميز الواجهة الخارجية للجناح، المغطاة بغشاء أبيض ناعم، بتصميم مستدام يعكس رؤية كارتييه البيئية. تم إنشاؤها باستخدام مواد معاد تدويرها من الجناح الياباني في إكسبو 2020 دبي، مما يبرز التزام العلامة بتقليل البصمة الكربونية. تندمج هذه الواجهة الأنيقة بسلاسة مع حديقة خضراء مورقة عند المدخل، مصممة لتعكس الانسجام بين الطبيعة والابتكار، وتدعو الزوار إلى استكشاف تجربة ملهمة.

يمتد الجناح على طابقين، كل منهما يقدم تجربة متفردة. في الطابق الأول، صمم الفنان البريطاني المعاصر إيس ديفلين، المعروف بأعماله المبتكرة في تقاطع الفن والتكنولوجيا، معرضًا تفاعليًا يأسر الحواس. يتميز المعرض بتقنيات صوتية وبصرية غامرة، حيث تأخذ الزوار في رحلة حسية تستعرض إرث كارتييه في الإبداع والحرفية، مع التركيز على دور المرأة في تشكيل المستقبل. تم تصميم هذه المساحة لتكون ديناميكية، مع عناصر تفاعلية تشجع الزوار على المشاركة الفعّالة.

أما الطابق الثاني، الذي يحمل اسم ”وا“ (كلمة يابانية تعني الانسجام والوحدة)، فيخصص لتعزيز الحوار العالمي. تستضيف هذه المساحة سلسلة من المحاضرات، والمناقشات الجماعية، وورش العمل التي تجمع قادة الفكر، وصناع التغيير، والمبدعين من جميع أنحاء العالم. تركز هذه الفعاليات على قضايا تمكين المرأة، الابتكار، والاستدامة، مع الاستلهام من مبادرة كارتييه العالمية ”مبادرة كارتييه للنساء“، التي تدعم رائدات الأعمال منذ عام 2006.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوشياما كينيتشي و Nippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)