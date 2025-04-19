ترامب وستارمر بحثا هاتفيًا المحادثات بشأن أوكرانيا والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحث في اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التجارة والمحادثات الساعية من أجل التوصل إلى حل سلمي بأوكرانيا"، في ظل استياء من ترامب تجاه أوكرانيا وروسيا بعد إحراز تقدم في مفاوضات إنهاء الحرب.

ولفت البيت الأبيض إلى أن "الرئيس الاميركي ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بحثا الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط".

كما كشف البيت الأبيض، أن ترامب أعرب عن تطلعه إلى زيارة بريطانيا في وقت لاحق هذا العام، بينما من المرتقب أن يجري أول زيارة له إلى السعودية.