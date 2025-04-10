مصادر "العربية": بشار الجعفري وعائلته حصلوا على اللجوء في روسيا

كشفت مصادر قناة "العربيّة"، أنّ "السّفير السّوري في موسكو بشار الجعفري وعائلته حصلوا على اللّجوء في روسيا"، مشيرةً إلى أنّ "الجعفري لن ينفّذ قرار الخارجيّة السّوريّة بالعودة إلى سوريا".
وكانت قد أفادت وكالة "سانا" نقلًا عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجيّة السّوريّة، يوم الإثنين الماضي، بأنّ "وزير الخارجيّة السّوريّة أسعد الشيباني أصدر قرارًا يقضي بنقل كلٍ من سفيرَي سوريا في روسيا وفي السّعودية إلى الإدارة المركزيّة في دمشق، وذلك في إطار حركة التّغييرات الدّبلوماسيّة الّتي بدأت للتو".
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