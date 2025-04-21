اعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد طهران للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في إطار محدد، مع الحفاظ على المصالح الوطنية.
ولفت الرئيس الإيراني في تصريح له، الى انه إذا لم يرغب الأميركيون في التفاوض بتكافؤ، فسنواصل طريقنا، ولسنا متفائلين أو متشائمين. واكد باننا "لا نرغب في النزاع مع أحد لكننا لا نقبل التسلط والتنمر".
واردف "الأعداء اغتالوا نخبنا العلمية والثقافية والأكاديمية ليسهل لهم إنزال الويلات بشعبنا وثرواتنا، ونحن أكدنا دوما على تعزيز العلاقات مع سائر الدول ونسعى للتفاعل البناء على أساس الاحترام المتبادل".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الإيراني: إذا لم يرغب الأميركيون في التفاوض بتكافؤ فسنواصل طريقنا ولسنا متفائلين أو متشائمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.