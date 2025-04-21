الرئيس الإيراني: إذا لم يرغب الأميركيون في التفاوض بتكافؤ فسنواصل طريقنا ولسنا متفائلين أو متشائمين

اعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد طهران للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في إطار محدد، مع الحفاظ على المصالح الوطنية.

ولفت الرئيس الإيراني في تصريح له، الى انه إذا لم يرغب الأميركيون في التفاوض بتكافؤ، فسنواصل طريقنا، ولسنا متفائلين أو متشائمين. واكد باننا "لا نرغب في النزاع مع أحد لكننا لا نقبل التسلط والتنمر".

واردف "الأعداء اغتالوا نخبنا العلمية والثقافية والأكاديمية ليسهل لهم إنزال الويلات بشعبنا وثرواتنا، ونحن أكدنا دوما على تعزيز العلاقات مع سائر الدول ونسعى للتفاعل البناء على أساس الاحترام المتبادل".