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أكسيوس عن مصدرين مطلعين: من المقرر أن يناقش ترمب مع نتانياهو اليوم وقف إطلاق النار في غزة والمحادثات مع إيران

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أكسيوس عن مصدرين مطلعين: من المقرر أن يناقش ترمب مع نتانياهو اليوم وقف إطلاق النار في غزة والمحادثات مع إيران

اشار موقع "أكسيوس" الاميركي نقلا عن مصدرين مطلعين، الى انه من المقرر أن يناقش الرئيس الاميركي دونالد ترمب مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم وقف إطلاق النار في غزة والمحادثات مع إيران.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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