اشار موقع "أكسيوس" الاميركي نقلا عن مصدرين مطلعين، الى انه من المقرر أن يناقش الرئيس الاميركي دونالد ترمب مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم وقف إطلاق النار في غزة والمحادثات مع إيران.

كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس عن مصدرين مطلعين: من المقرر أن يناقش ترمب مع نتانياهو اليوم وقف إطلاق النار في غزة والمحادثات مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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