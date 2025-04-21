شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء ناسا يعود إلى الأرض فى عيد ميلاده السبعين والان مع تفاصيل الخبر

هبط رائد الفضاء دون بيتيت، التابع لناسا، برفقة رائدي فضاء روسيين، بسلام في كازاخستان على متن مركبة سويوز، بعد إقامة دامت سبعة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، وتزامن الهبوط مع بلوغ بيتيت، أكبر رواد الفضاء العاملين في ناسا، السبعين من عمره.

غادر رائد الفضاء الأمريكي محطة الفضاء الدولية مع أليكسي أوفشينين وإيفان فاجنر ، وبُثّت اللحظات الأخيرة من هبوط مركبة سويوز بمساعدة المظلة مباشرةً، ونُشرت لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي ، وكانت رحلة بيتيت إلى الوطن أكثر سلاسةً بكثير من الرحلة الشاقة التي خاضها في نهاية مهمته الفضائية الأولى عام 2003 .

وقبل وقت قصير من انطلاقه من محطة الفضاء الدولية على ارتفاع نحو 250 ميلاً فوق الأرض، تأمل بيتيت في شعوره عند العودة إلى الوطن.

وفي منشور على X، كتب بيتيت: "يتناسب شعورك بالوطن طرديًا مع المسافة التي قطعتها قد تكون على بُعد 2000 ميل من منزلك، لكنك تقول لنفسك: أنا في بيتي.

وبعد سبعة أشهر قضيتها في محطة الفضاء، سنعود على متن مركبة سويوز الفضائية التي ستهبط على سهوب كازاخستان ، وعندما ترتطم كبسولتنا بتلك السهول الصحراوية، سأكون حرفيًا على الجانب الآخر من الأرض، على بُعد حوالي 12,000 ميل من الوطن.

ومع ذلك، سأكون في الوطن ، وأستطيع أن أتخيل في وقت ما في المستقبل، طاقمًا عائدًا من المريخ، وبعد دخولهم مدارًا أرضيًا منخفضًا، سينظرون إلى هذه الجوهرة الزرقاء التي تدور في الأسفل ويقولون: "لقد عدتُ إلى الوطن".

وخلال المهمة التي استغرقت 220 يومًا، دار بيتيت وزملاؤه حول الأرض 3520 مرة، وقطعوا مسافة 93.3 مليون ميل ، وبينما قضى بيتيت معظم وقته في العمل مع زملائه رواد الفضاء في إجراء أبحاث علمية في ظروف انعدام الجاذبية، خصص أيضًا وقتًا لالتقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة للأرض وما وراءها .