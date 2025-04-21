شكرا لقرائتكم خبر عن 51.16 جنيه سعر الدولار اليوم الاثنين 21-4-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

واصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقراره خلال التعاملات اليوم الاثنين 21-4-2025، وفقا لاخر تحديث بالبنوك المصرية الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية، بحيث سجل البنك المركزي 51.05 جنيه للشراء 51.19 البيع.

و استقر سعر الدولار اليوم الاثنين ، سجل بالبنك الأهلى المصرى عند 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع و فى بنك مصر 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع وفي بنك القاهرة سجل 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع.

وسجل سعر الدولار بعد انتهاء التعاملات كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.