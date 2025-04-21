الاقتصاد

51.16 جنيه سعر الدولار اليوم الاثنين 21-4-2025 أمام الجنيه المصرى

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51.16 جنيه سعر الدولار اليوم الاثنين 21-4-2025 أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الإثنين، 21 أبريل 2025 06:00 م

واصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقراره خلال التعاملات اليوم الاثنين 21-4-2025، وفقا لاخر تحديث بالبنوك المصرية الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية، بحيث سجل البنك المركزي 51.05 جنيه للشراء 51.19 البيع.

و استقر  سعر الدولار اليوم الاثنين ، سجل بالبنك الأهلى المصرى عند 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع و فى  بنك مصر  51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع وفي بنك القاهرة سجل 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع.
وسجل سعر الدولار بعد انتهاء التعاملات كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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