شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى التعاملات المسائية بعد ارتفاع 100 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم بمستهل التعاملات المسائية، وسط حالة من الترقب لتحركات الأسعار العالمية وتذبذب فى أسعار صرف الدولار، مما ساهم في تغيرات كبيرة في سعر الذهب عالمياً ومحليا، عقب ارتفاع 100 جنيه.



ويأتى هذا الاستقرار بالتزامن مع ارتفاع كبير فى سعر الأوقية عالميًا عند 3400 دولارا، في ظل ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأميركية، والتي تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر.

وفيما يلى أحدث الأسعار المتداولة في سوق الذهب بمصر (دون احتساب المصنعية):

أسعار الذهب فى مصر اليوم

عيار 24: 5571 جنيهاً

عيار 21: 4875 جنيهاً

عيار 18: 4178 جنيهاً

الجنيه الذهب: 39000 جنيهاً



وتختلف الأسعار من محل إلى آخر باختلاف المصنعية وهامش الربح، فيما يظل السوق المحلي تحت تأثير مباشر لعوامل العرض والطلب بجانب تحركات السوق العالمية.