شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى التعاملات المسائية بعد ارتفاع 100 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم بمستهل التعاملات المسائية، وسط حالة من الترقب لتحركات الأسعار العالمية وتذبذب فى أسعار صرف الدولار، مما ساهم في تغيرات كبيرة في سعر الذهب عالمياً ومحليا، عقب ارتفاع 100 جنيه.
ويأتى هذا الاستقرار بالتزامن مع ارتفاع كبير فى سعر الأوقية عالميًا عند 3400 دولارا، في ظل ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأميركية، والتي تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر.
وفيما يلى أحدث الأسعار المتداولة في سوق الذهب بمصر (دون احتساب المصنعية):
أسعار الذهب فى مصر اليوم
عيار 24: 5571 جنيهاً
عيار 21: 4875 جنيهاً
عيار 18: 4178 جنيهاً
الجنيه الذهب: 39000 جنيهاً
وتختلف الأسعار من محل إلى آخر باختلاف المصنعية وهامش الربح، فيما يظل السوق المحلي تحت تأثير مباشر لعوامل العرض والطلب بجانب تحركات السوق العالمية.
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