شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 17 Air أنحف آيفون في التاريخ وبسعر يبدأ من 799 دولارًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة آبل لكشف النقاب عن سلسلة iPhone 17 خلال حدثها السنوي في سبتمبر 2025، ومن بين أبرز النماذج المنتظرة يأتي هاتف جديد كليًا يُعرف باسم iPhone 17 Air، والذي يُتوقع أن يحل محل طراز Plus ضمن خطة آبل لإعادة هيكلة إصداراتها.

الهاتف الجديد سيحمل اسم “Air” الذي اعتادت آبل استخدامه في أجهزتها النحيفة مثل MacBook Air وiPad Air، ويبدو أن iPhone 17 Air سيحمل هذه السمة بقوة، إذ تشير التسريبات إلى أنه سيكون أنحف آيفون على الإطلاق بسمك لا يتجاوز 5.5 ملم، متفوقًا على iPhone 6 الذي كان بسماكة 6.9 ملم فقط. كما أنه سيكون من أخف الهواتف ذات الشاشة الكبيرة في السوق.

سيحمل iPhone 17 Air شاشة بقياس 6.6 بوصة، مما يجعله خيارًا وسطيًا بين iPhone 17 وiPhone 17 Pro Max. ومن المتوقع أن تكون الشاشة من نوع OLED وتدعم تقنية ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز، في حين لم تتأكد بعد إمكانية دعم الشاشة لخاصية العرض الدائم “Always-On Display”.

من حيث المواصفات، سيعمل الجهاز بمعالج A19 سداسي النواة المبني على معمارية 3 نانومتر من TSMC، وسيكون مدعومًا بذاكرة عشوائية RAM بسعة 8 جيجابايت، وخيارات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، كذلك، يُتوقع أن يعتمد الهاتف على مودم 5G من تطوير آبل نفسها، ما يعزز من الأداء الشبكي ويقلل الاعتماد على الموردين الخارجيين.

فيما يخص الكاميرات، سيأتي الهاتف بكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل — وهي نفسها المستخدمة في iPhone 16 Pro، مع كاميرا أمامية محسّنة بدقة 24 ميجابكسل، في خطوة لتعزيز جودة صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

من الميزات الأخرى المنتظرة، زر التحكم في الكاميرا، وزر Action، ودعم ميزات “Apple Intelligence” و”Visual Intelligence”، بالإضافة إلى مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68. سيدعم الهاتف كذلك الشحن السلكي السريع بقوة 35 واط، إلى جانب الشحن اللاسلكي عبر MagSafe.

أما عن السعر، فتشير التقارير الأخيرة إلى أن iPhone 17 Air سيبدأ من 799 دولارًا، ليقع في الفئة السعرية بين iPhone 17 الأساسي وiPhone 17 Pro، مما يجعله خيارًا جذابًا لمحبي التصميم النحيف دون التضحية بالمواصفات.