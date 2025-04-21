شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الآلاف بساحة القديس بطرس وتنكيس الأعلام حدادا على وفاة البابا فرنسيس..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تدفق الآلاف على ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان وبالشوارع المحيطة المؤدية إثر إعلان وفاة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان.

واصطفت طوابير طويلة من مختلف الجنسيات للإعراب عن حزنه بفقدان وتوديع البابا فرنسيس وسط تواجد لكبار السن والشباب الذين حاولوا متابعة آخر الأخبار عبر هواتفهم.

كما قامت كنيسة القديس بطرس بدق الأجراس حدادًا على وفاة البابا فرانسيس.

في سياق متصل، تم تنكيس الأعلام على المباني المؤسسية حدادا على وفاة البابا فرنسيس، كقصر شيجي " مقر مجلس الوزراء" ومجلس النواب ومجلس الشيوخ.

أثار إعلان الفاتيكان وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض حالة من الحزن والصدمة بين محبيه حول العالم.

وسلطت صحف إيطاليا الضوء على وفاة البابا فرنسيس، وقالت الجورنال، إن البابا فرنسيس واسمه خورخي ماريو بيرجوليو هو أول بابا من أمريكا اللاتينية، حيث ولد في 17 ديسمبر 1936 في بوينس آيرس لعائلة من أصول إيطالية بعد التغلب على مرض خطير، والتحق بالمدرسة اليسوعية وتخرج في الفلسفة ثم رسم كاهنا في عام 1969، وبعد مسيرة كنسية في بوينس آيرس، عين كاردينالا في عام 2001 .

وسمى البابا فرنسيس – الذى خلف البابا بنديكتوس السادس عشر عام 2013 – بهذا الأسم تيمنا بالقديس فرنسيس الأسيزي رمز التواضع والاهتمام بالفقراء، واختار البابا عدم العيش في الشقة البابوية التقليدية، بل في بيت القديسة مارتا وهي لفتة رمزية للرصانة.