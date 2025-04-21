النقل الأميركية وافقت على طلب شركة طيران إسرائيلية لتسيير رحلات جوية إلى الولايات المتحدة

وافقت وزارة النقل الأميركية على طلب شركة الطيران الإسرائيلية "يسرائير" لتسيير رحلات جوية إلى الولايات المتحدة، وذلك وفقا لأمر صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وذكرت شركة الطيران أن "هذا التصريح المؤقت، ومدته عامان، يسمح لها بالسعي لإثبات امتثالها للمتطلبات التنظيمية لإدارة الطيران الاتحادية وإدارة أمن النقل، مضيفة أنها تتوقع الحصول على الموافقة النهائية بحلول حزيران".

وتعتزم "يسرائير" تسيير أسطولها الخاص من طائرات إيرباص إيه330 ما بين تل أبيب ونيويورك.