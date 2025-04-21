دورة شتوتغارت: أوستابنكو تفاجىء سابالينكا وتحرز اللقب

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : حققت اللاتفية يلينا أوستابنكو فوزا مفاجئا على البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة اولى عالميا 6 4 و6 1 الإثنين، في طريقها الى التتويج بطلة لدورة شتوتغارت (500 نقطة) لكرة المضرب على الملاعب الترابية.

واللقب هو التاسع لأوستابنكو الفائزة ببطولة رولان غاروس عام 2017 بسن العشرين، والأول منذ تتويجها بدورة لينتس النمسوية عام 2024.

وكانت أوستابنكو أخرجت ايضا البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة ثانية عالميا في نصف النهائي، محققة فوزها السادس عليها في ست مواجهات جمعت بينهما.

وحققت أوستابنكو خلال المباراة النهائية أول انتصار لها على سابالينكا بعد 3 هزائم أمامها آخرها في دورة روما للألف نقطة العام الماضي.

وكانت أوستابنكو تخوض أول نهائي لها على ملاعب ترابية منذ تتويجها في رولان غاروس قبل 7 سنوات.

في المقابل، منيت سابالينكا بخسارتها الرابعة في نهائي شتوتغارت بعد أعوام 2021 و2022 و2023 أمام الأسترالية أشلي بارتي مرة واحدة ومرتين امام شفيونتيك.