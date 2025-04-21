شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 21-4-2025 أمام الجنيه.. تزامنا مع إجازة شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالإثنين، 21 أبريل 2025 04:05 م
استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 21-4-2025 أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات، وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية، بالبنك المركزي 51.05 جنيه للشراء 51.19 البيع، بمناسبة إجازة شم النسيم.
واستقر سعر الدولار اليوم الاثنين، حيث سجل بالبنك الأهلى المصرى عند 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع وفى بنك مصر 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع وفي بنك القاهرة سجل 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الدولار في ختام التعاملات كالآتى:
51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.
51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.
51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.
51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.
51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.
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