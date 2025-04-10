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الامارات | لـ «خطورتها على الصحة العامة».. إغلاق منشأة «مطعم كوهينور» في أبوظبي

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  • الامارات | لـ «خطورتها على الصحة العامة».. إغلاق منشأة «مطعم كوهينور» في أبوظبي 1/2
  • الامارات | لـ «خطورتها على الصحة العامة».. إغلاق منشأة «مطعم كوهينور» في أبوظبي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة " مطعم كوهينور " في منطقة الشهامة الجديدة بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN- 1080144) وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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