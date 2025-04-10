الامارات | لـ «خطورتها على الصحة العامة».. إغلاق منشأة «مطعم كوهينور» في أبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن لـ «خطورتها على الصحة العامة».. إغلاق منشأة «مطعم كوهينور» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة " مطعم كوهينور " في منطقة الشهامة الجديدة بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN- 1080144) وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.
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