الامارات | لـ «خطورتها على الصحة العامة».. إغلاق منشأة «مطعم كوهينور» في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة " مطعم كوهينور " في منطقة الشهامة الجديدة بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN- 1080144) وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

شكرا لقرائتكم خبر عن لـ «خطورتها على الصحة العامة».. إغلاق منشأة «مطعم كوهينور» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية