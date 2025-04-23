انت الان تتابع خبر وزير الخارجية الفرنسي: ندعم سيادة العراق ولدينا علاقات وثيقة مع بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الخارجية الفرنسي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد مع نظيره العراقي فؤاد حسين، وتابعته الخليج 365، إن "فرنسا لديها علاقات وثيقة مع العراق وتقف إلى جانبه، والعراق يخط صفحة جديدة بتأريخه"، مشددا "ندعم خيارات العراق السيادية، وعراق قوي يعد مصدر قوة للمنطقة".



وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، أن "العراق عاد إلى دوره ويعد محركاً في استقرار المنطقة"، لافتا الى ان "مؤتمر بغداد مهم لأمن واستقرار المنطقة، ونقف إلى جانب الشعب العراقي بكل مكوناته".

وتابع وزير الخارجية الفرنسي، أن "الشباب العراقي أكبر مصدر ثروة للبلاد، ويجب ان لا ينجر العراق إلى أي حروب بالمنطقة ونشيد بجهود حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وبشأن الملفات الإقليمية، أكد الوزير الفرنسي أن "سوريا يجب ان لا تتفكك، ويجب وضع حل سياسي في غزة ودخول المساعدات الإنسانية وندعم الخطة العربية لإعادة إعمارها".