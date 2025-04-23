شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. انخفاض في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض ”الخليج 365” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، داخل معظم البنوك العاملة في مصر. سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في البنك الأهلي بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، إلى: 51.06 جنيه للبيع، و50.96 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك مصر انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك مصر، إلى: 51.05 جنيه للبيع، و50.95 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الإسكندرية بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الإسكندرية، 51.05 جنيه للبيع، و50.95 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قناة السويس، 51.07 جنيه للبيع، و50.97 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك التجاري الدولي، 51.09 جنيه للبيع، و50.99 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك فيصل الإٍسلامي، إلى: 51.02 جنيه للبيع، و50.92 جنيه للشراء. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى: 51.10 جنيه للبيع، و51.01 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الكويت الوطني، 51.10 جنيه للبيع، و51 جنيها للشراء. سعر الدولار في بنك قطر الوطني انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قطر الوطني، 51.04 جنيه للبيع، و50.94 جنيه للشراء.