شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، داخل البنوك المصرية. سعر الريال في البنك المركزي سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، 13.62 جنيه للبيع، و13.59 جنيه للشراء. سعر الريال في البنك الأهلي بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، إلى: 13.62 جنيه للبيع، و13.55 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك مصر سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك مصر، 13.62 جنيه للبيع، و13.55 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك الإسكندرية بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الإسكندرية، 13.62 جنيه للبيع، و13.57 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك قناة السويس سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قناة السويس، 13.63 جنيه للبيع، و13.54 جنيه للشراء. سعر الريال في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك التجاري الدولي، 13.62 جنيه للبيع، و13.57 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي انخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك فيصل الإٍسلامي، إلى: 13.60 جنيه للبيع، و13.53 جنيه للشراء. سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي تراجع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى: 13.62 جنيه للبيع، و13.60 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك الكويت الوطني سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الكويت الوطني، 13.64 جنيه للبيع، و13.50 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك قطر الوطني بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قطر الوطني، 13.62 جنيه للبيع، و13.51 جنيه للشراء.