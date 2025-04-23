شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، داخل البنوك المصرية.
سعر الريال في البنك المركزيسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، 13.62 جنيه للبيع، و13.59 جنيه للشراء.
سعر الريال في البنك الأهليبلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، إلى: 13.62 جنيه للبيع، و13.55 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك مصرسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك مصر، 13.62 جنيه للبيع، و13.55 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك الإسكندريةبلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الإسكندرية، 13.62 جنيه للبيع، و13.57 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك قناة السويسسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قناة السويس، 13.63 جنيه للبيع، و13.54 جنيه للشراء.
سعر الريال في البنك التجاري الدوليبلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك التجاري الدولي، 13.62 جنيه للبيع، و13.57 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك فيصل الإسلاميانخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك فيصل الإٍسلامي، إلى: 13.60 جنيه للبيع، و13.53 جنيه للشراء.
سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلاميتراجع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى: 13.62 جنيه للبيع، و13.60 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك الكويت الوطنيسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الكويت الوطني، 13.64 جنيه للبيع، و13.50 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك قطر الوطنيبلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قطر الوطني، 13.62 جنيه للبيع، و13.51 جنيه للشراء.
محمد يوسف
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