الكشف عن موعد إقامة حفل أوسكار ٢٠٢٦. وما هي القواعد الجديدة بالنّسخة القادمة؟

أعلنت أكاديميّة فنون وعلوم الصّور المتحرّكة الأميركيّة رسميًّا عن موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الثّامنة والتّسعين لعام ٢٠٢٦ وذلك يوم الأحد، في الخامس عشر من آذار/مارس ٢٠٢٦، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

كما أعلنت الأكاديميّة أنّه سيتِمّ الإعلان عن قوائم التّرشيحات في الثّاني والعشرين من كانون الثاني/يناير ٢٠٢٦.

كما أدخلت الاكاديميّة قواعد جديدة لجائزة الأوسكار في عام ٢٠٢٦، إذ من المقرّر أن يضطرّ الأعضاء لمشاهدة جميع الأفلام من كلّ فئة قبل التّصويت عليها. ولم يتِمّ تحديد ما إذا كانوا قد شاهدوها أم لا، ولكنّ العمل جارٍ على ذلك بالفعل.

وبحسب موقع “هوليوود ريبورتر”، سيتعيّن على الأعضاء الّذين يشاهدون الأفلام في أماكن أخرى “ملء نموذج” يوضح متى وأين شاهدوا هذه الأفلام.

وبالإضافة إلى ذلك، يُسمح باستخدام الذّكاء الاصطناعيّ في الأفلام، كما كان الحال مع فيلمي “إميليا بيريز” و”الوحشي”. “إنّ ذلك لن يساعد ولن يضرّ بفرص الحصول على التّرشيح”، كما يقولون.

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وقد أوضحت القاعدة الجديدة أّن استخدام التّكنولوجيا لا يؤدّي إلى استبعاد الفيلم: “ستقوم الأكاديميّة وكلّ فرع بالحكم على الإنجاز، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى وجود الإنسان في مركز التّأليف الإبداعيّ في اختيار الفيلم الّذي ستتِمّ مكافأته”.