شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية نقابة الغزل والنسيج تكشف تفاصيل أكبر مصنع غزل مصرى بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فاعليات مؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح ابراهيم الامين العام لاتحادى عمال النسيج الدولى والعربى صباح اليوم الأربعاء.

يستعرض المؤتمر مجموعة من الرؤى النقابية المستقبلية نحو تطوير وتحديث الاداء الفنى لمليون و٢٠٠ الف عامل بحقول الغزل والنسيج بقصد مواكبة تكنولوجيا اكبر مصنع للغزل فى العالم يقع بمدينة المحلة.

يكشف المؤتمر عن الاستحقاقات والاسهامات التشريعية التى شاركت بها التنظيم النقابى لعمال الغزل والنسبج منها فانونى التامينات والعمل الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مؤخرا.

يشارك فعاليات المؤتمر رئيس واعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج وقيادات عمالية بارزة ونخب من خبراء العمل النقابى ورواد قلاع صناعة الغزل وشخصيات سياسية وحزبية بارزة بالاضافة إلى اعضاء الاتحاد العربى للغزل والنسيج وصناعة الملابس.

ويكرم مؤتمر عمومية النسيج رواد صٌناع النسبج لإسهاماتهم البارزة وجهودهم المخلصة في النهوض بمسيرة التنمية والإنتاج.