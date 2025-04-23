شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض إلى 4890 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الأربعاء، 5588.5 جنيه للبيع، و5565.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الأربعاء، 5122.75 جنيه للبيع، و5102 جنيه للشراء. سعر عيار 21 انخفض سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 4890 جنيها للبيع، و4870 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الأربعاء،4191.5 جنيه للبيع، و4174.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الأربعاء، 3260 جنيها للبيع، و3246.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم وانخفض سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 2794.25 جنيه للبيع، و2782.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 39120 جنيها للبيع، و38960 جنيها للشراء.