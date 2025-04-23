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وزير الخارجية: تطرقنا إلى القضايا الدفاعية وشراء الأسلحة من فرنسا

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وزير الخارجية: تطرقنا إلى القضايا الدفاعية وشراء الأسلحة من فرنسا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، وتابعته الخليج 365، إن "علاقتنا مع فرنسا واسعة، وفرنسا لعبت دوراً مهماً في التحالف الدولي خلال حربنا مع داعش الإرهابي".

وأضاف حسين، "تطرقنا إلى القضايا الدفاعية وشراء الأسلحة من فرنسا"، مشيرا الى ان "العراق يدعم استقرار سوريا لبناء عملية سياسية شاملة".

وتابع حسين، "تحدثنا أيضاً عن نمو الإرهاب في سوريا وكيفية محاربته، كما تحدثت مع نظيري الفرنسي بشأن مفاوضات إيران وأميركا وضرورة إبعاد المنطقة عن الحرب"، مشددا على ان "العراق يدعم مفاوضات إيران وأميركا".

واعتبر وزير الخارجية، أن "المفاوضات بين إيران وأميركا الحل الوحيد للوصول إلى نتائج وتفاهمات بصورة سلمية".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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