انت الان تتابع خبر وزير الخارجية: تطرقنا إلى القضايا الدفاعية وشراء الأسلحة من فرنسا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، وتابعته الخليج 365، إن "علاقتنا مع فرنسا واسعة، وفرنسا لعبت دوراً مهماً في التحالف الدولي خلال حربنا مع داعش الإرهابي".وأضاف حسين، "تطرقنا إلى القضايا الدفاعية وشراء الأسلحة من فرنسا"، مشيرا الى ان "العراق يدعم استقرار سوريا لبناء عملية سياسية شاملة".

وتابع حسين، "تحدثنا أيضاً عن نمو الإرهاب في سوريا وكيفية محاربته، كما تحدثت مع نظيري الفرنسي بشأن مفاوضات إيران وأميركا وضرورة إبعاد المنطقة عن الحرب"، مشددا على ان "العراق يدعم مفاوضات إيران وأميركا".

واعتبر وزير الخارجية، أن "المفاوضات بين إيران وأميركا الحل الوحيد للوصول إلى نتائج وتفاهمات بصورة سلمية".

