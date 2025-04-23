شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجاوز سعر الذهب 3500 دولار.. هل يصل إلى 4000 دولار في 2026؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 29% منذ بداية العام، ليبلغ 3500 دولار للأوقية للمرة الأولى أمس الثلاثاء، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق، ورغم انخفاضه قليلاً عن هذا المستوى إلا أنه توقعاته على المدى الطويل تبدو صعودية للغاية، بحسب ما نقلته منصة "موني كونترول". جيه بي مورجان: 4000 دولار في 2026 في ضوء هذا الارتفاع اللافت، توقع بنك "جيه بي مورجان" أن تواصل أسعار الذهب صعودها، متجاوزة حاجز 4000 دولار للأوقية في العام المقبل. وأرجع البنك هذه التوقعات إلى تزايد احتمالات الركود، واستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى تصاعد تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

اقرأ أيضاً: لماذا يعتبر الذهب ملاذاً آمناً جيداً حتى الآن رغم ارتفاع أسعاره؟ المتوسط المتوقع بنهاية 2025 يرجح البنك أن يبلغ متوسط سعر الذهب نحو 3675 دولارا للأوقية في الربع الرابع من عام 2025، على أن يتجاوز 4000 دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، مع احتمالات لتسارع هذا الارتفاع إذا فاق الطلب التوقعات. الطلب القوي على الذهب يقود المشهد أوضح "جي بي مورجان" أن استمرار الطلب القوي من المستثمرين والبنوك المركزية على الذهب، بمعدل يناهز 710 أطنان صافية كل ربع سنة، يدعم توقعاته المتفائلة بشأن ارتفاع الأسعار. جولدمان ساكس يرفع توقعاته للذهب بدوره، رفع بنك "جولدمان ساكس" تقديراته لسعر الذهب بنهاية 2025 من 3300 دولار إلى 3700 دولار للأوقية، مشيرًا إلى أن الأسعار قد تقترب من مستوى 4500 دولار إذا استمرت التقلبات الاقتصادية الحالية.

اقرأ أيضاً: بعد الارتفاع الصاروخي.. تراجع محدود في أسعار الذهب الذهب يتفوق على باقي الأصول سجلت أسعار الذهب مكاسب بنحو 32% منذ بداية 2025، متفوقة على معظم فئات الأصول الأخرى، في ظل توجه المستثمرين للابتعاد عن الأسهم المتأثرة بتصعيد الحرب التجارية. الذهب ملاذ أخير في ظل موجة بيع السندات الأميركية وتزايد الضغوط المالية على واشنطن، يرى محللو مجموعة "جيفريز" أن الذهب أصبح "الملاذ الآمن الحقيقي الوحيد المتبقي" للمستثمرين الباحثين عن الأمان. ثقة الأسواق تتراجع من جهتها، قالت لي لياج لي، المحللة لدى شركة "كالانيش إندكس سيرفيسز"، إن الارتفاع الحاد في أسعار الذهب هذا العام يعكس تراجع ثقة الأسواق بالاقتصاد الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.