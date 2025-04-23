الامارات | انخفاض «الحرارة» غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاض درجات الحرارة، غداً، على أن تعاود الارتفاع السبت المقبل، مع تشكل الضباب ونشاط الرياح على بعض المناطق بالدولة، وذكر المركز - في نشرته حول الطقس، ابتداء من أمس إلى السبت المقبل - أن الطقس سيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الشمالية، وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وسرعتها من 10 إلى 25، وتصل إلى 40 كم/ساعة.

وتوقع أن تشهد درجات الحرارة، خصوصاً على السواحل، انخفاضاً غداً، فيما يكون الطقس صحواً بوجه عام، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، كما توقع تشكل ضباب خفيف بعد غد، وأن تشهد درجات الحرارة يوم السبت المقبل ارتفاعاً جديدا.