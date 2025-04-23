شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم يبدأ التطبيق.. منع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة دون تصريح - عاجل والان نبدء بالتفاصيل

تصريح عمل في العاصمة المقدسة.

هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

تصريح حج.

موسم الحج

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أبشر أفراد.

بوابة مقيم.

الدمام - شريف احمد - أكد الأمن العام أنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء 25 شوال 1446هـ الموافق 23 أبريل 2025م، يُمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة دون تصريح.وأوضح من خلال حسابه بمنصة "إكس" اليوم الثلاثاء، أنه يستثنى من ذلك من تتوفر لديه إحدى الوثائق التالية:وشدد الأمن العام على أنه سيتم إعادة المخالفين من مراكز الضبط الأمني.وأشار إلى أن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين في موسم الحج، يتم إلكترونيًا بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية لإصدار تصاريح الحج "منصة تصريح" وذلك عبر :