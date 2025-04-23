الاقتصاد

انخفاض أسعار الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 349.5 ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

انخفاض أسعار الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 349.5 ريال

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب اليوم في .. عيار 21 يسجل 349.5 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 23 أبريل 2025، مقارنة بأسعار أمس.

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في السعودية، اليوم الأربعاء، 399.50 ريال، مقابل 407.75 ريال أمس.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في السعودية، اليوم الأربعاء، 366.25 ريال، مقابل 373.75 ريال، أمس الثلاثاء.

سعر عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب، عيار 21، في السعودية، اليوم الأربعاء، إلى: 349.50 ريال، مقابل 356.75 ريال في تعاملات أمس.
وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في السعودية، اليوم الأربعاء، 299.50 ريال، مقابل 305.75 ريال، أمس.

أسعار الذهب اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في السعودية، اليوم الأربعاء، 233 ريالا، فيما بلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، 199.75 ريال.
وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في السعودية، 12425.25 ريال، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب، 2796.25 ريال.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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