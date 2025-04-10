شكرا لقرائتكم خبر عن موعد أول مباراة رسمية لمنتخب مصر فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقّب عشاق الكرة المصرية استئناف المشوار الرسمي لمنتخب مصر الأول في تصفيات كأس العالم 2026، حيث يلتقي "الفراعنة" مع منتخب إثيوبيا في سابع مبارياتهم ضمن جدول التصفيات، وذلك في شهر سبتمبر المقبل.

ويُعد المعسكر الرسمي المقبل، هو الأهم للمنتخب تحت القيادة الفنية للمدير الفني الجديد حسام حسن، الذي يتطلع لقيادة المنتخب نحو التأهل للمونديال بعد غياب عن نسخة 2022.

ويُنتظر أن تعقب مباراة إثيوبيا مواجهة ثانية قوية أمام منتخب بوركينا فاسو، في الجولة الثامنة من التصفيات، ضمن المجموعة التي تضم أيضاً منتخبات غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي.

عزز منتخب مصر من صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى، برصيد 16 نفطة بعد خوض 6 مباريات، مُحققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد.