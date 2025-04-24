شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع أمس الأربعاء.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 85.82 نقطة، أي 1.62%، ليغلق عند 5373.58 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 398.42 نقطة، أي 2.50%، إلى 16698.84 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 413.04 نقطة، أي 1.05%، إلى 39600.02 نقطة.