هل تسبب النودلز الإصابة بتسمم الدم؟.. خبراء التغذية يحذرون من الإفراط في تناولها

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الجدل اثارها العديد من المدونين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، إذ انتشرت العديد من المنشورات التي تحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير «النودلز»، زاعمين زيادة حالات تسمم الدم في المستشفيات إثر تناولها، وهو ما عاود الحديث مُجددًا عن مخاطرها، وهل تصل بالفعل أضرارها لتسمم الدم.

تحذير من النودلز

من جانبها قللت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد التغذية الخاصة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية لـ «الوطن» من احتمالية حدوث تسمم في الدم، إثر تناول النودلز، مؤكدة إن ما يتداول شائعات وإنها لا تسبب تسمم الدم.

وأوضحت «شعير» أن مخاطر النودلز تتمثل في زيادة السعرات الفارغة المليئة بالدهون الضارة، فضلا عن مادة الـ مونو صوديوم جلوتامات المعروفة كذلك بـ«أحادي جلوتامات الصوديوم أو الملح الصيني» واختصارها MSG ويرمز لها بـ E621، وهي مادة معززة للنكهة تتواجد في توابل النودلز ومرقة الدجاج كما أنها تباع منفصلة معبأة أو سائبة، وتسبب خطورة على الصحة مثل السرطانات ومشاكل الكبد والزهايمر، وذلك حال الإفراط في تناوله باستمرار وعلى المدى البعيد.

تحذير من الإفراط في تناول النودلز

كان المعهد القومي للتغذية، قد حذر من الإفراط في تناول الشعرية سريعة التحضير، كونها من النشويات المُسببة للسمنة، فضلًا عن احتوائ النودلز على مادة "جلوتامات الصوديوم"، المُستخدمة لتحسين النكهة، والتي تُضاف إلى العديد من الأطعمة المصنعة، ويؤثر تراكمها في الجسم على صحة الجهاز العصبي.

4 مخاطر كارثية للنودلز.. من السرطان للوفاة

وكانت «روسيا اليوم» نقلت من قبل العديد من المخاطر الصحية الخطيرة إثر تناول النودلز وفقًا لما توصل له عدد من الأطباء، إثر دراسات موسعة على مكونات الشعرية سريعة التحضير وتأثيرها على الجسم، وتوصلوا إلى الآتي:

- متلازمة التمثيل الغذائي (الأيض):

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون النودلز أكثر من 3 مرات أسبوعيًا لفترة طويلة معرضون للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي حالة تشمل مجموعة من الاضطرابات الهرمونية، غالبًا ما تكون ناتجة عن السمنة.

وتزيد هذه المتلازمة من احتمالية الإصابة بأمراض القلب، والسكري، والجلطات الدماغية، بل وقد تؤدي إلى الوفاة، ويحذر العلماء من أن هذه المتلازمة قد تصبح في المستقبل أخطر من التدخين كعامل مسبب لأمراض القلب والأوعية الدموية.

- ارتفاع نسبة الصوديوم:

تحتوي النودلز على كميات كبيرة من جلوتامات أحادية الصوديوم، وهي مادة تضاف لتحسين النكهة وتسريع التحضير، وقد تصل الكمية في الوجبة الواحدة إلى أكثر من 800 مل جم، وهي نسبة تفوق الحد الموصى به يوميًا، وتُسهم هذه المادة في ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل الكلى والقلب، كما قد تسبب الصداع لبعض الأشخاص بعد تناولها.

- ضعف امتصاص الفيتامينات:

أشارت الأبحاث إلى أن النودلز تعيق امتصاص الجسم للفيتامينات من الأطعمة المصاحبة لها، ما قد يؤدي إلى نقص في العناصر الغذائية الضرورية على المدى الطويل، حتى لو تم تناول أطعمة صحية معها.

- تحتوي على مواد مسرطنة:

تُصنع النودلز باستخدام دهون غير مشبعة، وهي من الأنواع التي ثبت ارتباطها بزيادة خطر الإصابة بأمراض السرطان، وتصلب الشرايين، ما يجعلها خطرة بشكل خاص إذا تم تناولها بانتظام.

هل الشعرية سريعة التحضير (النودلز) تؤثر على الهرمونات؟

رد الدكتور عمرو حسن، استشاري أمراض النساء والتوليد، لـ «الوطن» حول حقيقة تأثير الشعرية سريعة التحضير (النودلز) على الهرمونات، مؤكدًا إنها لا تسبب خلل هرموني للفتيات كما يعتقد البعض.